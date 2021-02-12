На Украине намерены через суд лишить лицензий подпавшие под санкции каналы

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил обратиться в суд с требованием лишить лицензий на вещание телеканалы «112 Украина» и ZIK, в отношении которых были введены санкции.
На Украине намерены через суд лишить лицензий подпавшие под санкции каналы
  • © Pornchai Jaito / EyeEm
  • Gettyimages.ru

«Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз нарушил закон, приняв решение об аннулировании лицензий телеканалов «112 Украина» и ZIK», — приводит СТРАНА.UA сообщение пресс-службы «112 Украина».

Как отмечается, это решение было принято вслед за «незаконным указом» президента страны Владимира Зеленского о закрытии «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

В пресс-службе заявили, что расценивают эту цепочку решений СНБО, Зеленского и «его ручного Нацсовета» как «политическую расправу над неугодными лично президенту СМИ».

В начале февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов.

В ООН выразили обеспокоенность тем, как это повлияет на свободу выражения мнения на Украине.

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