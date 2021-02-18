В офисе Зеленского сообщили о проверке СБУ бенефициаров канала «1+1»

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет бенефициаров украинского телеканала «1+1», сообщил Михаил Подоляк, советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского.

«СБ проводит проверку по «1+1». Она должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определённым пакетом акций», — цитирует его РИА Новости.

В то же время Подоляк назвал телеканал «1+1» «абсолютно нормальным для конкурентной среды».

«Вообще, я не вижу какой-то проблемы в ныне существующих каналах, включая и пул (экс-президента Украины. — RT) Петра Порошенко, кроме пула (лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора. — RT) Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука», — отметил советник главы офиса Зеленского.

В начале февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

В связи с этим оппозиция на Украине начала сбор подписей за импичмент Зеленского.

В пресс-службе Зеленского заявили, что тема импичмента президента Украины используется, чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране.

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение украинских властей о введении санкций в отношении трёх оппозиционных телеканалов.