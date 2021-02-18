В офисе Зеленского сообщили о проверке СБУ бенефициаров канала «1+1»
- РИА Новости
«СБ проводит проверку по «1+1». Она должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определённым пакетом акций», — цитирует его РИА Новости.
В то же время Подоляк назвал телеканал «1+1» «абсолютно нормальным для конкурентной среды».
«Вообще, я не вижу какой-то проблемы в ныне существующих каналах, включая и пул (экс-президента Украины. — RT) Петра Порошенко, кроме пула (лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора. — RT) Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука», — отметил советник главы офиса Зеленского.
В начале февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.
В связи с этим оппозиция на Украине начала сбор подписей за импичмент Зеленского.
В пресс-службе Зеленского заявили, что тема импичмента президента Украины используется, чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране.
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение украинских властей о введении санкций в отношении трёх оппозиционных телеканалов.