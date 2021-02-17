Путин прокомментировал закрытие трёх телеканалов на Украине

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Президент России Владимир Путин прокомментировал решение украинских властей о введении санкций в отношении трёх оппозиционных телеканалов.
Путин прокомментировал закрытие трёх телеканалов на Украине
  • © Pornchai Jaito / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом российский лидер сказал на встрече с главами фракций Госдумы.

«Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и всё, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», — сказал он.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

В ООН выразили обеспокоенность тем, как это повлияет на свободу выражения мнения на Украине.

В свою очередь, заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ.

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