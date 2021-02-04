Заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ

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Подпавшие под санкции украинские телеканалы «112 Украина», NEWSONE и ZiK обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ в связи с давлением на СМИ на Украине, говорится в их заявлении.
Заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ
  • Reuters

«Телеканалы медиахолдинга «Новости» — «112 Украина», NEWSONE и ZiK — проинформировали международную общественность, посольства и международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ и об ограничении свободы слова на Украине», — приводит РИА Новости текст заявления.

В частности, письма направлены председателю Европейского совета, генеральному секретарю Совета Европы, президенту ПАСЕ, в представительство Евросоюза, председателю ОБСЕ, в посольства США, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Великобритании и в другие организации.

Ранее сообщалось, что иски с требованием признать незаконными санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против трёх телеканалов, поступили в Верховный суд Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку телеканалов вопиющим примером политической цензуры.

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