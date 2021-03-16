Медведчук обжаловал в суде указ Зеленского о санкциях против него

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Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подал иск в Верховный суд Украины об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против него.
Медведчук обжаловал в суде указ Зеленского о санкциях против него
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Украины, куда поступил иск от Медведчука об обжаловании указа президента Украины №64/2021 о применении санкций в его отношении.

«16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021… а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу — гражданину Украины Виктору Медведчуку», — сообщается на странице Верховного суда.

Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21.

20 февраля Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых Медведчук и его жена.

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