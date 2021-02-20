«Противоправный абсурд»: в России осудили введение СНБО Украины санкций против Медведчука

В России осудили введённые украинским Советом национальной безопасности и обороны санкции против одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и ряда других граждан страны. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это решение «политической инквизицией» и «противоправным абсурдом», призванными отвлечь внимание от неудач администрации Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что «репрессивные действия» киевских властей в отношении СМИ и оппозиционных политиков не могут не вызывать обеспокоенность в связи с наметившейся «реакционной тенденцией». В свою очередь, сенатор Константин Косачёв подчеркнул, что эта «внесудебная расправа властей над политическими оппонентами» должна быть рассмотрена в Парламентской ассамблее ОБСЕ и ПАСЕ.

В России критически встретили принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины решение ввести санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и ещё нескольких граждан России и Украины. Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это решение киевских властей «противоправным абсурдом».

«Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов. И вот очередной политический пируэт — введение санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко», — цитирует Медведева ТАСС.

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Замглавы Совбеза выразил мнение, что такими действиями власти Украины пытаются отвлечь внимание от собственных провалов. Однако подобные шаги не остановят падение рейтингов Владимира Зеленского и в конечном счёте подорвут доверие к официальному Киеву, который «поставил политическую инквизицию выше фундаментальных прав и свобод граждан», уверен Медведев.

Он также напомнил, что Медведчук остаётся одним из немногих украинских политиков, который последовательно выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

«Киев совершил прорыв в развитии демократии — ввёл ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — заявил политик.

«Уму непостижимо, что такое возможно сегодня, в XXI веке, особенно в государстве, которое отчаянно рвётся вступить в Евросоюз... Не удивлюсь, если наши западные коллеги, которые выпускают заявление за заявлением по поводу судебных решений в России, в очередной раз потупят глаза в пол, как будто в стране, которую они привыкли во всём покрывать, ничего не случилось», — добавил Медведев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены решением СНБО о введении санкций против Медведчука и других украинских граждан. По его словам, этот шаг показывает набирающую силу на Украине «реакционную тенденцию», которая проявляется и в политической, и в социальной сферах.

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Он также назвал некорректным проведение параллелей между политикой Москвы и Киева, поскольку в России нет таких ситуаций с преследованием оппозиции, в частности никто не закрывает СМИ.

«Вы видите, что чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ продолжают работать в РФ и в одночасье их никто не закрывает, поэтому глупо здесь проводить какие-то параллели, — добавил Песков. — Никто в России не отнимает вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан только за то, что у них есть определённые нюансы или различия с правительством, с президентом в решении самых насущных проблем общества».

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с ТАСС подчеркнул, что действия украинских властей должны стать предметом рассмотрения в Парламентской ассамблее ОБСЕ и ПАСЕ, поскольку речь идёт о введении санкций против депутатов Верховной рады.

«Это внесудебная расправа властей над политическими оппонентами, более ничего», — заявил сенатор, назвав санкции СНБО против собственных граждан беспрецедентным и неправовым явлением.

Заседание СНБО Украины

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Напомним, по итогам заседания СНБО 19 февраля были введены санкции в отношении пяти россиян и трёх граждан Украины, включая Медведчука и Марченко, а также против 19 юридических лиц. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ограничительные меры накладываются на их имущество и активы, открыто уголовное производство по статье о финансировании терроризма.

Комментируя принятое решение, секретарь совета нацбезопасности в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что СНБО намерен продолжать линию на применение рестрикций в отношении депутатов Верховной рады: «Поверьте, в ближайшее время, на следующих заседаниях СНБО вы увидите ещё больше и ещё интереснее».

Сам Виктор Медведчук, говоря о введённых против него и его супруги санкциях, заявил, что таким образом украинская власть «показала своё истинное лицо». По его словам, после нелегитимного закрытия трёх оппозиционных каналов официальный Киев «стремится расправиться с законно избранной украинским народом оппозицией».

«То, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», — подчеркнул парламентарий.

Сопредседатель ОПЗЖ добавил, что он не покинет страну и намерен продолжить борьбу со своими политическими оппонентами: «Пока они во власти, пока закон и здравый смысл забыты, пока нарушаются элементарные права человека, ни один гражданин Украины не может чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому власть любой ценой стремится расправиться со мной, нашей партией, независимыми телеканалами, понимая, что я с теми миллионами наших граждан, кто против этой обанкротившейся власти. И с каждым днём нас будет всё больше и больше».