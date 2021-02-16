«Исторический момент»: в Раде заявили о начале сбора подписей за импичмент Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что в парламенте Украины стартовал сбор подписей за импичмент президента Владимира Зеленского. Решение об инициировании подобной процедуры партия утвердила по итогам съезда — «за грубые и систематические нарушения Конституции и законодательства Украины» в связи с блокировкой на территории страны ряда телеканалов. Источники RT в Раде отмечают, что вероятность отстранения Зеленского от власти маловероятна. При этом парламентарии констатируют рост недовольства текущей политикой Киева.

На Украине среди депутатов Верховной рады начался сбор подписей за объявление импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом в своём Facebook сообщил нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — говорится в его сообщении.

К посту также прикреплена фотография, на которой виден список с девятью подписями.

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, в отстранении Зеленского от власти заинтересована не только реальная оппозиция в лице «Оппозиционной платформы — За жизнь», но и другие политические силы, в частности «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

«Они были бы не против попытать счастья, чтобы Зеленского убрали, но помогать «Оппозиционной платформе — За жизнь» они не будут, так как это было бы неплохой рекламой ОПЗЖ. Вряд ли другие политические силы будут в этом помогать», — заявил собеседник RT.

По его словам, на Украине утверждена «достаточно сложная процедура» по объявлению импичмента.

Согласно принятому в сентябре 2019 года закону о процедуре импичмента, инициировать его может парламентское большинство Рады. При этом будет создана специальная комиссия, куда войдут специальный прокурор, следователи и депутаты. Они подготовят заключение по обстоятельствам преступлений, в совершении которых подозревается президент.

После этого выводы должны рассмотреть Конституционный и Верховный суды на предмет корректности проведения расследования и содержания признаков преступления. Если эти инстанции утвердят эти положения, то парламент получает право проголосовать за смещение президента — необходимы голоса не менее трёх четвертей депутатов от конституционного состава Рады.

«Уровень недовольства политикой Зеленского вырос»

Источник RT в партии «Батькивщина» говорит, что разочарование политикой Зеленского увеличивается.

«Украинцы видят, что уровень жизни падает, уровень коррупции растёт. Многим жителям страны не нравится, что стали закрывать телеканалы, которые не боялись критиковать деятельность главы государства и президента. Поэтому начало сбора подписи за импичмент — логично», — сказал депутат.

Представитель партии «Голос», в свою очередь, отмечает, что политика Владимира Зеленского всё больше напоминает решения его предшественника Петра Порошенко.

«Зеленский уже, видимо, забыл, что украинцы критиковали Порошенко и были недовольны политической и экономической ситуацией в стране. Но финал работы Зеленского действительно может закончиться импичментом, поскольку терпеть всё это население и часть депутатов Верховной рады не готовы», — говорит источник RT.

Президент Украины Владимир Зеленский

AFP

© CHARLES PLATIAU

Между тем в партии «Европейская солидарность» указывают, что отстранение от власти главы государства маловероятно.

«Хоть процедура объявления недоверия президенту и прописана, но она довольно сложная. Верховная рада должна трижды проголосовать за недоверие президенту, причём финальный раз — решение должны принять не менее 338 депутатов. Это решение должны поддержать Конституционный и Верховный суды. Но депутаты напоминают Зеленскому, что он может понести ответственность за свои действия и не стоит об этом забывать», — пояснил собеседник RT.

Блокировка СМИ и объявление ОПЗЖ

Напомним, что 3 февраля три крупных украинских телеканала — «112 Украина», ZIK и NEWSONE — прекратили вещание в связи с указом президента Украины, который ввёл в действие постановление СНБО о санкциях против ряда юрлиц и депутата Рады от партии ОПЗЖ Тараса Козака — именно он владеет медиахолдингом «Новости», куда входят эти телеканалы.

Комментируя это решение, Владимир Зеленский указывал, что у этих СМИ были «говорящие армии», которые якобы вводили в заблуждение население Украины по таким вопросам, как земельная реформа, коммунальные тарифы и война в Донбассе. По его словам, решение «законно, логично, оправданно и справедливо» и полностью поддержано США, Евросоюзом и странами G7.

Вдобавок пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, не приведя доказательств, заявила, что ещё одной причиной для рестрикций послужило то, что телеканалы якобы финансировались из России.

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На следующий день «Оппозиционная платформа — За жизнь» на съезде партии осудила «антиконституционные и противоправные действия» президента Украины, который заблокировал работу телеканалов, и приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Владимира Зеленского.

«Зеленский взял на себя роль суда и вышел за пределы своих конституционных полномочий. Это уже не первый случай, когда глава государства нарушил закон. Его сознательные и систематические действия, направленные на нарушение прав украинских граждан, вмешательство в работу других ветвей власти и средств массовой информации, имеют все признаки узурпации власти», — говорится в документе.

Как отмечал сопредседатель партии Вадим Рабинович, решение главы государства поставило под угрозу «существование демократической независимости Украины». По его мнению, Зеленский «поиздевался» над избирателями и страной.

В свою очередь, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук отметил наличие «всех аргументов» для того, чтобы украинский лидер был подвергнут этой процедуре.

«Есть все доказательства и аргументы, и мы их представим, касающиеся грубейшего нарушения Конституции, законов, осуществления действий, в которых есть признаки ряда составов преступлений», — сказал Медведчук в интервью на YouTube-канале RT Россия.

При этом он признал, что согласно действующему законодательству запустить этот процесс — практически «невыполнимая» задача.

«Мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский не достоин этой должности и почему процедура импичмента должна быть начата», — добавил он.