«Средневековые методы»: почему Зеленский заблокировал работу оппозиционных телеканалов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что введённые против ряда телеканалов санкции были «законными» и «справедливыми». Президент пояснил, что главной причиной блокировки СМИ стала их позиция относительно конфликта в Донбассе. При этом киевские власти не планируют ограничиваться прекращением деятельности неугодных СМИ и уже обозначили намерение ввести санкции в отношении нескольких депутатов Рады. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По мнению экспертов, Зеленский продолжит атаку на своих оппонентов, что будет иметь прямые политические последствия для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении владельца телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE, в результате чего было прекращено их вещание, «законно, логично, оправданно и справедливо».

«А ещё — полностью поддержано США и Евросоюзом, странами «Большой семёрки», которые чётко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — заявил Зеленский в своём видеообращении.

Он напомнил, что сам более 20 лет проработал на телевидении и «ненавидит цензуру», но принял решение о санкциях на основании «веских причин».

По его словам, эти телеканалы содержали целые «информационные армии», которые якобы вводили в заблуждение население Украины по таким вопросам, как земельная реформа, коммунальные тарифы и война в Донбассе.

РИА Новости

«Зарабатывая благодаря войне, они (попавшие под ограничения телеканалы. — RT) убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее, есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России. А что это наш внутренний конфликт. Ссора. Маленький междусобойчик», — заявил Зеленский.

Именно это стало главной причиной прекращения вещания каналов, пояснил украинский президент.

«А никакая не критика меня как президента. Давайте честно — сегодня власти попадает от всех каналов. Но далеко не все каналы попадают под санкции от власти», — добавил он.

Зеленский сообщил, что ограничения были введены в соответствии с законом «О санкциях», принятом в 2014 году, а также на основании постановления Верховной рады от 2018 года и данных Службы безопасности Украины.

По мнению ряда экспертов, в действительности Зеленский ввёл санкции против ряда телеканалов именно из политических соображений. Как напомнил в беседе с RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, закрытые СМИ принадлежали представителям украинской оппозиции, партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а последние социологические опросы свидетельствуют о росте популярности политического движения.

«Именно это и послужило причиной закрытия телеканалов. Зеленский рассчитывает таким образом лишить оппозиционную партию рупоров вещания и снизить её популярность», — полагает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Рейтинг Зеленского снижается, а ОПЗЖ, напротив, растёт. Поэтому украинский президент своим решением постарался исключить оппозиционную повестку из информационного поля. Это вопрос политической конкуренции», — заявил собеседник RT.

«Вместе с тем, не исключено, что таким образом Зеленский хочет продемонстрировать администрации нового президента США Джо Байдена, что он готов на резкие шаги против русскоязычного населения и самой России», — добавил Шаповалов.

Зачистка информационного поля

Напомним, 3 февраля три крупных украинских телеканала — «112 Украина», ZIK и NewsOne — прекратили вещание в эфире. Причиной блокировки их работы стал указ президента Украины №43/2021, который ввёл в действие постановление СНБО страны о санкциях против ряда юрлиц и депутата Рады от партии ОПЗЖ Тараса Козака — именно он владеет медиахолдингом «Новости», в который входят телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne.

В ответ на блокировку телеканалов партия ОПЗЖ 4 февраля приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Владимира Зеленского.

«Вместо того чтобы слышать людей и решать их проблемы, президент и его «слуги» начали борьбу с неугодными... Только импичмент президента и полная перезагрузка власти может остановить падение страны в пропасть», — заявил журналистам сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак

© Newsone

В свою очередь, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что телеканалы были закрыты и из-за того, что они якобы финансировались из России. Об этом она написала в Facebook, но не привела никаких доказательств.

Санкции введены на пять лет и включают блокировку активов депутата, а также аннулирование или приостановку лицензий, принадлежащих ему СМИ. Кроме того, ограничения предполагают запрет на предоставление услуг по ретрансляции и использованию радиочастот.

Сейчас запрещённые властями телеканалы продолжают вещание в YouTube, однако власти Украины уже обратились к видеохостингу и компании Google с просьбой закрыть доступ запрещённых в стране СМИ на их площадки. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил 5 февраля заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко.

Также по теме «Сращивание власти с радикалами»: почему украинская оппозиция обвинила Зеленского в «политическом терроре» Украинская оппозиция раскритиковала решение суда Харькова о помещении под домашний арест националистов, которые обвиняются в нападении...

Решение Зеленского раскритиковал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. На своей странице в Facebook он назвал блокировку СМИ наступлением на свободу слова, пообещав сообщить о сложившейся ситуации Международной федерации журналистов, Европейской федерации журналистов и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Свою озабоченность в связи с принятым решением высказали в Управлении ООН по правам человека: «Обеспокоены тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине».

При этом посольство США в Киеве сразу же заявило о поддержке решения Зеленского о введении санкций против трёх телеканалов: «США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные... Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством».

В то же время американские дипломаты опровергли предположение о том, что они советовали руководству Украины закрыть неугодные СМИ. Об этом представитель посольства заявил в ответ на запрос агентства РИА Новости.

«Политическое фиаско»

Со своей стороны Евросоюз не спешит с публичным одобрением действий Киева. Как заявил ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Брюссель изучает возможные последствия этого шага украинских властей.

«Мы оцениваем последствия этого решения. Как предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Евросоюз придаёт первостепенное значение независимости и свободе СМИ», — отметил Стано в беседе с агентством ТАСС.

Однако, по мнению Александра Охрименко, власти Украины наверняка проконсультировались с западными партнёрами перед тем, как ввести санкции против украинских СМИ. Но публично ЕС избегает поддержки этого решения, поскольку оно противоречит европейским ценностям.

«Прецедентов такого закрытия СМИ не было прежде на Украине, это новое явление даже для неё», — добавил эксперт.

Здание посольства США в Киеве

РИА Новости

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов: «Решение Киева никак не соотносится с постулируемыми на Западе ценностями. Зеленский в данном случае полностью дискредитирует себя и уничтожает свой имидж политика-демократа. По большому счёту, это политическое фиаско Зеленского».

Источник RT в партии «Батькивщина» считает, что происходящее сейчас на Украине недопустимо для цивилизованной страны.

«Кто должен определять, «правильную» или «неправильную» информацию подаёт тот или иной телеканал? Способы борьбы с инакомыслием на Украине всё больше напоминают средневековые методы. И это под оглушительное молчание западных партнеров, которые рассказывают нам о демократических ценностях», — отметил источник.

Также по теме «Пренебрежение суверенитетом»: почему британскую разведку интересует медиапространство Украины Британские власти намерены инвестировать в средства массовой информации на Украине для «защиты свободы и прав людей». Об этом...

Действия Киева осудили в Москве. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, запрет деятельности телеканалов не соответствует «ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ».

«Мы можем только осудить в данном случае эти действия украинской власти», — сказал Песков журналистам.

В свою очередь, бывший президент Украины Пётр Порошенко в целом поддержал решение Зеленского, но напомнил о правовых нормах. Говоря о том, почему он сам не блокировал вещание этих каналов, Порошенко заявил, что отложил этот вопрос до завершения президентских выборов, на которых победил Зеленский.

«И, кстати, все три телеканала поддерживали именно его», — добавил Порошенко.

Экс-президент отметил, что во время своего правления «придерживался норм права» даже при решении сложных политических проблем.

«А оно (право. — RT) прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда точно», — написал он в Facebook.

Мрачный прогноз

Однако власти Украины не планируют останавливаться на блокировке оппозиционных СМИ. Выступая 5 февраля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал новые санкции. По его словам, ограничения будут введены против «определённой категории физических и юридических лиц».

«Более того, могу сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы их ввести. И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается», — пригрозил Данилов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов

© president.gov.ua

Эксперты не сомневаются, что власти Украины выполнят свои угрозы и начнут атаку на оппозиционных депутатов Рады.

«Киев готов пойти далеко — об этом говорит уже состоявшееся покушение на свободу слова. Это не пустые угрозы, а предупреждение о дальнейших репрессиях против оппонентов. Не говоря о том, что введение санкций против собственных граждан и юрлиц — юридический нонсенс», — отметил Владимир Шаповалов.

Также по теме Индикатор «демократии»: почему журналистика на Украине остаётся опасной профессией На Украине в среднем каждые пять дней фиксируются случаи физической агрессии в отношении работников прессы. Об этом заявил...

По мнению источника RT в партии «Слуга народа», депутаты и бизнесмены, которые выступают против запрета телеканалов, сейчас действительно могут столкнуться с давлением со стороны властей — от блокировки счетов до ареста бизнеса.

«Но эти санкции незаконны и их можно будет оспорить в суде. СБУ пытается доказать, что телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne получали финансирование из России. Но я бы не верил слепо таким заявлениям, зная о «качестве» работы СБУ», — отметил источник.

Как пояснил Александр Охримиенко, введение санкций против депутата Рады может повлечь за собой лишение его мандата. И это будет иметь прямые политические последствия для Украины.

«Не исключаю, что Зеленский действительно прибегнет к таким способам в борьбе с политическими противниками. На самом деле, Конституция Украины перестала действовать ещё после «евромайдана». А сейчас Зеленский всеми силами стремится показать, что способен жёстко контролировать всё происходящее в стране», — подытожил эксперт.