«Настоящая карательная акция»: МИД РФ заявил о фабрикации обвинений в отношении русскоязычных журналистов в Латвии

Власти Латвии проводят «настоящую карательную акцию» в отношении журналистов Sputnik и Baltnews, заявили в МИД России. Накануне Служба госбезопасности Латвии задержала, допросила и предъявила уголовные обвинения нескольким журналистам, сотрудничающим с данными СМИ. Параллельно с этим без объяснения причин была заблокирована страница Baltnews в Facebook. Российские дипломаты уверены в сфабрикованном характере обвинений и призывают мировое сообщество адекватно оценить действия латвийских властей. В свою очередь, российские парламентарии назвали случившееся правовым нигилизмом и политическим беспределом.

В российском МИД выразили возмущение действиями властей Латвии по отношению к сотрудникам русскоязычных СМИ — Sputnik Латвия и Baltnews. Так во внешнеполитическом ведомстве отреагировали на задержание, допросы и серию обысков у журналистов, а также предъявление им уголовных обвинений.

«Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений», — заявили в МИД.

Там отметили, что ссылка на якобы имевшее место нарушение коллективом Sputnik санкций Евросоюза «категорически неприемлема», поскольку указанные рестрикции имеют персональный характер и относятся лично к гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву (введены 17 марта 2014-го на фоне событий на Украине), а значит, не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с холдингом.

«Одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства Baltnews и рядом общественных деятелей Латвии», — добавили в МИД.

«Всё это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений», — подчеркнули в ведомстве.

Российские дипломаты сообщили, что вопрос воздействия на журналистов будет поднят на площадке Совета министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), двухдневное заседание которого открылось 3 декабря.

«Надеемся также, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова. Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС», — подчеркнули в МИД.

В постпредстве России при ОБСЕ также указали на очевидность «грубого нарушения» Ригой обязательств организации по свободе слова и доступу к информации.

© РИА Новости / RT

Как сообщили в агентстве Sputnik, в четверг, 3 декабря, сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали, допросили и отпустили под подписку о невыезде и неразглашении шестерых латвийских журналистов, в том числе бывшего главного редактора Baltnews Латвия Андрея Яковлева, предъявив им уголовные обвинения.

«Все авторы — граждане Латвии (либо неграждане), русскоязычные журналисты либо представители русскоязычных общественных организаций Латвии», — рассказали в Sputnik.

Сообщается, что юристы агентства занимаются разрешением сложившейся ситуации.

Накануне глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков сообщил, что как минимум у шести русскоязычных журналистов в Латвии проходят обыски, некоторые не выходят на связь.

По данным Sputnik Ближнее зарубежье, журналистам предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, в связи с чем им грозит наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения.

«У сотрудников сайтов прошли обыски, конфискована техника и средства связи. После допросов была взята подписка о неразглашении», — говорилось в сообщении.

Помимо этого редакция портала Baltnews заявила о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook. По словам Андрея Старикова, аккаунт удалили без предупреждения и уведомления, поэтому непонятно, были ли нарушены какие-либо правила соцсети.

«Facebook заблокировал страницу входящего в медиагруппу «Россия сегодня» новостного портала Baltnews. Считаем это очередным циничным актом политической цензуры со стороны американской соцсети. Напомним, что 5 июня нынешнего года FB начал помечать сообщения контролируемых государствами СМИ, в том числе РИА Новости и Sputnik», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Обыски и восьмичасовые допросы

Как сообщили в пресс-службе партии «Русский союз Латвии», известны имена четырёх задержанных, у которых прошли обыски: это Андрей Яковлев, Владимир Линдерман, Андрей Солопенко и Алла Березовская.

Позднее Андрей Яковлев заявил, что его допрашивали восемь часов в связи с сотрудничеством с МИА «Россия сегодня». За это ещё несколько месяцев назад в отношении его возбудили уголовное дело. Между тем на данный момент журналист занимается своим проектом и не сотрудничает с агентством.

«Сотрудники Службы госбезопасности Латвии провели у меня дома и в офисе обыск с изъятием всевозможных устройств и носителей. Пришлось заехать и в СГБ на первый допрос. Общение заняло полный рабочий день — восемь часов», — написал он в Facebook.

В свою очередь, Алла Березовская рассказала, что к ней сотрудники госбезопасности пришли ночью, устроив «тщательный обыск дома в поисках нарушенных санкций на несколько часов». По её словам, процедура проходила в корректной форме.

«Надеюсь, мрачные времена пройдут и мы опять будем жить в демократичной, свободной и процветающей Латвии, где людей не тащат по беспределу в гестапо, где на деле, а не на словах уважают права человека и его взгляды! Спокойной всем ночи! И да будет свет!» — написала она.

«Надеюсь, Родина найдёт, чем ответить»

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила надежду, что российские власти ответят на происходящее в Латвии с русскоязычными журналистами.

«В Латвии на сотрудничавших с нами журналистов заведены уголовные дела. За сотрудничество с нами, разумеется. Обыски. Подписка о неразглашении. Часть из них не выходит на связь. Надеюсь, Родина найдёт, чем ответить», — написала она в своём Telegram-канале.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT констатировал, что во многих странах Восточной Европы и в Прибалтике у правящей верхушки преобладают русофобские настроения.

«Я думаю, что можно говорить о том, что в Латвии, как и во многих прибалтийских государствах, странах Восточной Европы преобладает антироссийский мейнстрим. Там целенаправленно формируют у своей аудитории образ России, как врага для этих стран. Мы же считаем, что нужно выстраивать взаимоотношения с другими странами на взаимовыгодной и дружественной основе. В этой связи МИД сделал правильное заявление», — заявил парламентарий.

Также по теме «Работают двойные стандарты»: посол России предупредил Латвию и Эстонию об ответе за травлю журналистов Эстонию и Латвию ожидает ответ от России в рамках международного права в связи с травлей и гонениями на журналистов и СМИ. Об этом...

Он также полагает, что российские власти должны действовать жёстче и выносить подобные инциденты на обсуждение на международных площадках, включая Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности ООН.

«Потому что такая направленная антироссийская информационная политика угрожает в том числе и безопасности нашего государства», — добавил Морозов.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв выразил мнение, что произошедшая ситуация демонстрирует: в Латвии не приветствуется плюрализм мнений, в стране не допускают свободу слова и мнений, что уже проявлялось и ранее.

«Ещё один крайне прискорбный эпизод в последовательной линии латвийских властей. И то, что она не встречает отпора, то что она не находит должной оценки за рубежом, говорит лишь о том, что это государство, которое работает под прикрытием ЕС и НАТО и может себе позволить то, что в других случаях подвергается этими структурами беспощадной критике. По сути происходящего, это совершенно точно и правовой нигилизм, и политический беспредел, уж простите меня за такую лексику. Потому что даже если принимать во внимание те санкции, которые введены в отношении гендиректора МИА «Россия сегодня», они введены против него на индивидуальной основе и никоим образом не могут распространяться на других сотрудников», — подчеркнул сенатор.

По его словам, действия латвийских властей в этой ситуации не выдерживают ни малейшей критики и не должны сходить им с рук.

«Я надеюсь, что наши коллеги-дипломаты будут эту тему самым оперативным, громким и решительным образом продвигать на всех релевантных международных площадках, и в ОБСЕ, и в Совете Европы. Ну а мы, разумеется, будем заниматься аналогичной работой на площадке парламентских структур», — заключил собеседник RT.