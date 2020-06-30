«Смогут защитить арабо- и испаноязычное население страны»: RT прокомментировал запрет Латвии на вещание семи телеканалов

RT прокомментировал решение властей Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

«Поздравляем спецслужбы и нацсовет по СМИ Латвии с тем, что наконец-то они смогут защитить всё арабоязычное и испаноязычное население страны от «наиболее влиятельного российского пропагандистского канала» — RT», — говорится в сообщении пресс-службы RT.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Их, согласно докладу спецслужб Латвии, признали «самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада».

Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.

Осенью 2019 года в Латвии запретили трансляцию девяти других российских каналов.

Как отмечали власти страны, такое решение не является ограничением доступа к альтернативным источникам информации и связано с санкциями Евросоюза в отношении владельца медиахолдинга.

В МИД России такое решение назвали грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.