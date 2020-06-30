В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
- РИА Новости
Как отмечается, речь идёт о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются «самыми влиятельными каналами ведущейся Россией пропаганды в странах Запада».
Как пишет ТАСС, ссылаясь на NEPLP, совет принял такое решение, «выполняя установленные Советом ЕС санкции».
Осенью 2019 года в Латвии запретили трансляцию девяти российских каналов.
Как отмечали власти страны, такое решение не является ограничением доступа к альтернативным источникам информации и связано с санкциями Евросоюза в отношении владельца медиахолдинга.
В МИД России такое решение назвали грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.