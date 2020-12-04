В Госдуме призвали обсудить на международных площадках ситуацию с журналистами в Латвии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил действия властей Латвии по отношению к журналистам, которых ранее обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза.

«Я думаю, что можно говорить о том, что в Латвии, как и во многих Прибалтийских государствах, государствах Восточной Европы, преобладает антироссийский мейнстрим. То есть СМИ не принято говорить что-то хорошее о России, о взаимоотношении этих государств с Россией и так далее. Они целенаправленно формируют у своей аудитории образ России как врага для этих стран», — сказал Морозов.

Депутат заявил о необходимости выносить этот вопрос на обсуждение на международных площадках — вплоть до Генассамблеи ООН и Совбеза ООН.

«Мы считаем, что нужно выстраивать взаимоотношения с другими странами на взаимовыгодной и дружественной основе... Нужно выносить этот вопрос на обсуждение на международных площадках, вплоть до Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН. Потому что такая направленная антироссийская информационная политика угрожает в том числе и безопасности нашего государства», — добавил он.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

Как сообщил Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов прошли обыски и взята подписка о невыезде.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.