Москва назвала карательной акцией действия против журналистов в Латвии

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RT
МИД России осудил действия властей Латвии по отношению к русскоязычным журналистам и расценил их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.
Москва назвала карательной акцией действия против журналистов в Латвии
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«Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро Sputnik в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения», — заявили в российском МИД.

При этом ссылка на нарушение сотрудниками Sputnik Латвия режима «санкций» ЕС категорически неприемлема, подчеркнули там, потому что данные рестрикции имеют «персональный характер», относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву «и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом».

«Одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства Baltnews и рядом общественных деятелей Латвии», — говорится в сообщении.

Министерство назвало все эти действия «настоящей карательной акцией», которая не оставляет никаких сомнений в «русофобском подтексте сфабрикованных обвинений».

«Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ», — пообещали в МИД.

Москва также выразила надежду, что новый представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ.

«Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС», — отметило министерство.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

Как сообщил Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов прошли обыски и взята подписка о невыезде.

Уточнялось, что граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня».

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