Журналистов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении санкций ЕС

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В Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Как сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов прошли обыски, взята подписка о невыезде.
Журналистов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении санкций ЕС
  • © РИА Новости

«Наказание по статье предполагает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения», — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.

Как уточняется, граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня», у сотрудников сайтов конфискована техника и средства связи.

Ранее портал Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.

В конце июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии, из-за того что каналы «находятся под контролем» Дмитрия Киселёва.

Позднее Литовская комиссия по радио и телевидению также запретила в стране трансляцию RT, ссылаясь на санкции в отношении Киселёва. 

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