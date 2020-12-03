Журналистов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении санкций ЕС
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«Наказание по статье предполагает наказание от денежного штрафа до тюремного заключения», — говорится в сообщении Sputnik Ближнее зарубежье в Telegram.
Как уточняется, граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня», у сотрудников сайтов конфискована техника и средства связи.
Ранее портал Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.
В конце июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии, из-за того что каналы «находятся под контролем» Дмитрия Киселёва.
Позднее Литовская комиссия по радио и телевидению также запретила в стране трансляцию RT, ссылаясь на санкции в отношении Киселёва.