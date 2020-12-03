Портал Baltnews заявил о блокировке его страницы в Facebook

Портал Baltnews заявил о блокировке его страницы в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Facebook заблокировал страницу Baltnews. Администрация соцсети не назвала причину блокировки. Хотя это и так очевидно — борьба с «российской пропагандой», — заявили в Baltnews.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал СМИ РФ размещать видео на интернет-платформах российских компаний на фоне увеличения числа случаев применения администрацией YouTube блокировок, маркировок и предупреждений.

В конце октября в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами, такими как YouTube, Facebook и Twitter, приобрела системный характер.