Роскомнадзор посоветовал СМИ размещать видео на российских платформах

Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ размещать видео на интернет-платформах отечественных компаний на фоне случаев применения администрацией YouTube блокировок, маркировок и предупреждений.

«Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации», — говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что для сохранения возможности надёжного и быстрого доступа к контенту отечественным СМИ можно использовать платформы российских интернет-компаний, «обладающих развитыми распределёнными сетями доставки контента (CDN)».

12 ноября Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC снять ограничения с просмотра документального фильма USA 2020: Up in arms на YouTube-канале RT.

В конце октября в Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами, такими как YouTube, Facebook и Twitter, приобрела системный характер.