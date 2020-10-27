«Приобрела системный характер»: Роскомнадзор заявил о цензуре российских СМИ в YouTube, Facebook и Twitter

В Роскомнадзоре заявили, что цензура российских СМИ иностранными интернет-платформами, такими как YouTube, Facebook и Twitter, приобрела системный характер. В ведомстве обратили внимание, что эти компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости и Sputnik. Там также подчеркнули, что требования прекратить подобные действия американские компании игнорируют. Помимо этого, Роскомнадзор сообщил о росте числа случаев распространения фейковой информации на указанных платформах.

Роскомнадзор сообщил о росте случаев распространения фейковой информации на иностранных интернет-платформах, таких как YouTube, Instagram и Facebook. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там уточнили, что на видеохостинге YouTube выявлено 278 ссылок на фейковые материалы, в Instagram — 35, в Facebook — 31 ссылка, в Twitter — 22 ссылки.

При этом в Роскомнадзоре обратили внимание, что Россия благодаря наличию собственных высокотехнологичных компаний является страной, где информацию через указанные американские платформы получает наименьшая доля населения.

Помимо этого, в службе указали, что данные интернет-компании продолжают игнорировать требование прекратить цензуру российских СМИ, которая «приобрела системный характер».

«Попытки иностранного контроля российского медийного пространства приводят в первую очередь к неполучению гражданами России объективной информации. Неоднократные обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

В службе обратили внимание, что YouTube, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости, Sputnik и «Россия 1».

В связи с этим Роскомнадзор передал в Госдуму и Совет Федерации предложения по внесению в законодательство ответных мер на случаи цензуры со стороны иностранных интернет-компаний в отношении российских средств массовой информации, сообщили в ведомстве.

23 октября официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе выступления на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС также рассказала об открытой цензуре со стороны соцсетей Facebook и Twitter и назвала опасными монополизацию онлайн-пространства и доминирование исключительно западных корпораций.

«Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадёжности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты», — подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание на случаи «охоты на ведьм», когда экспертов, журналистов и простых пользователей, высказывающих несогласие с политикой Вашингтона, называют «российскими ботами» и «троллями».

РИА Новости

© МИД РФ

Маркировка учётных записей и удаление материалов российских СМИ

В России неоднократно обращали внимание на предвзятое отношение американских интернет-платформ к материалам российских СМИ. Так, в августе социальная сеть Twitter ввела метки для учётных записей, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран, связанным с государством СМИ и их руководящим сотрудникам. Метки содержат информацию о стране, с которой связан аккаунт, и о том, используется ли он представителем правительства или государственным изданием.

Такая маркировка появилась, в частности, у Twitter-аккаунта RT на русском, а также у аккаунтов RT на английском, немецком, французском, арабском и испанском языках. Метку можно увидеть на страницах РИА Новости, пресс-центра МИА «Россия сегодня», на личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в аккаунтах ряда других российских СМИ. При этом западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, соцсеть отмечать не стала. В их числе «Голос Америки»*, «Радио Свобода»**, британская BBC и немецкая Deutsche Welle.

МИД России назвал маркировку аккаунтов российских СМИ нарушением ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Это очередное проявление системной политики двойных стандартов и дискриминации по страновому признаку, которые идут в русле внешнеполитических установок Вашингтона и недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными источниками информации», — подчеркнули в ведомстве.

Также в сентябре Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введённых ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube.

Кроме того, в конце сентября Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. До этого таким же образом Twitter убрал профили RT и Sputnik. В ответ в МИД потребовали от соцсети отказаться от применения инструментов недобросовестной конкуренции и назвали действия компании попыткой целенаправленного вытеснения российских СМИ из международного информационного пространства.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.



** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.