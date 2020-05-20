В МИД России заявили о дискриминации русскоязычных медиа на YouTube
- РИА Новости
Как отметили дипломаты, телеканал «Крым 24» является одним из наиболее популярных источников информации на полуострове.
«В результате удаления аккаунта «Крым 24» на платформе YouTube около 30 тыс. подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров», — говорится в сообщении.
Там отметили, что YouTube принял «рестриктивные меры под явно надуманным предлогом «нарушения правил хостинга».
«То, что YouTube не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих своих действий, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остаётся без ответа, является неприемлемым», — добавили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что 17 апреля Google заблокировал страницу Федерального агентства новостей и связанный с ней YouTube-аккаунт.
Также в январе 2019 года «под надуманным предлогом модераторами Facebook было удалено более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства Sputnik.
«Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке», — добавили дипломаты.
В МИД заявили, что такая «политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений».
Ранее стало известно, что YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. Редакции указанных СМИ отметили, что видеохостинг не выносил им предупреждения, а также не объяснил причины блокировки.
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