В МИД России заявили о дискриминации русскоязычных медиа на YouTube

В МИД России прокомментировали удаление видеохостингом YouTube аккаунтов телеканала «Крым 24», информагентств Anna News и News-Front.

Как отметили дипломаты, телеканал «Крым 24» является одним из наиболее популярных источников информации на полуострове.

«В результате удаления аккаунта «Крым 24» на платформе YouTube около 30 тыс. подписчиков лишились доступа к видеоматериалам, имевшим десятки миллионов просмотров», — говорится в сообщении.

Там отметили, что YouTube принял «рестриктивные меры под явно надуманным предлогом «нарушения правил хостинга».

«То, что YouTube не предоставил никаких убедительных фактов, объясняющих своих действий, а также тот факт, что обращение команды телеканала до сих пор остаётся без ответа, является неприемлемым», — добавили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что 17 апреля Google заблокировал страницу Федерального агентства новостей и связанный с ней YouTube-аккаунт.

Также в январе 2019 года «под надуманным предлогом модераторами Facebook было удалено более 500 страниц, связанных с Россией, в том числе материалы информагентства Sputnik.

«Расцениваем действия видеохостинга как очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ, которые систематически прибегают к произвольной цензуре контента на русском языке», — добавили дипломаты.

В МИД заявили, что такая «политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, свободы СМИ и выражения мнений».

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. Редакции указанных СМИ отметили, что видеохостинг не выносил им предупреждения, а также не объяснил причины блокировки.

Подробнее — в материале RT.