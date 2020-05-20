«Без объяснения причин»: YouTube заблокировал аккаунты трёх русскоязычных СМИ

YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front. Редакции указанных СМИ отметили, что видеохостинг не выносил им предупреждения, а также не объяснил причины блокировки. В телерадиокомпании «Крым» заявили, что рассматривают возможность подать в суд на YouTube. В свою очередь, руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик выразил мнение, что ситуация с блокировкой каналов должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора.

Видеохостинг YouTube удалил аккаунты крымского телеканала «Крым 24», а также русскоязычных информагентств Anna News и News-Front.

Редакция «Крым 24» уточнила, что в настоящее время пытается узнать у службы поддержки компании, по какой причине произошла блокировка, отметив, что аккаунт был удалён без предупреждения. Там добавили, что все видеосюжеты и выпуски программ будут восстановлены на сайте телеканала.

«В последнее время от таких спонтанных решений американского гиганта страдают многие российские телеканалы, информационные порталы и блогеры. Примечательно, что видеохостинг «объясняет» это довольно смутной формулировкой «за нарушение условий использования YouTube», при этом компания сама не особо любит соблюдать правила», — говорится в заявлении телеканала.

Кроме того, телерадиокомпания «Крым» заявила о намерении подать в суд на YouTube за удаление аккаунта. Об этом рассказал генеральный продюсер телерадиокомпании Олег Крючков.

«Мы видим воочию проявление хваленой западной демократии и свободы слова. Сегодня ночью без внятных причин и предупреждения был удален аккаунт телеканала «Крым 24». На канале было больше 19 миллионов просмотров, 30 тысяч подписчиков. Мы рассматриваем вопрос подачи в суд на видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google», — сказал Крючков РИА Новости.

Он добавил, что компания приняла решение в дальнейшем размещать ролики только на отечественных видеохостингах.

В свою очередь, руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик заявил, что ситуация с удалением каналов должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора.

«Сегодня без предъявления претензий YouTube удалил канал News-Front, существовавший пять с половиной лет, имевший более 450 тыс. подписчиков и около 0,5 млрд просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества», — написал Кнырик в Telegram-канале.

Редакция Anna News также отметила, что видеохостинг заблокировал одновременно основной и новостной каналы агентства без объяснения конкретных причин. Там добавили, что редакция проанализировала последний опубликованный на обоих каналах материал и не нашла нарушений правил сообщества.

Это не первый раз, когда YouTube без объяснений блокирует материалы российских СМИ.

Так, в апреле с YouTube-канала телекомпании НТВ было удалено обращение президента России Владимира Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом. Роскомнадзор потребовал разъяснений от компании Google, отметив, что данное действие нарушает положение российской Конституции о запрете цензуры.

В свою очередь, в Google объяснили блокировку видеоролика ошибкой, после чего видео было восстановлено.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение о блокировке», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Google.

Помимо этого, 11 апреля YouTube удалил ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко из фильма RT, посчитав его недопустимым и не соответствующим правилам. Какие именно правила нарушал материал — не сообщалось. Позже в компании также назвали это решение ошибочным и восстановили видео.

Кроме того, Федеральное агентство новостей сообщило, что в ночь на 17 апреля Google заблокировал аккаунт ФАН и связанный с ним аккаунт YouTube. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле негативно относятся к блокировке материалов российских СМИ на зарубежных платформах.

«Считаем это недопустимым. Мы надеемся, что такое решение будет пересмотрено, так же как это делалось в отношении других материалов и ресурсов», — заявил Песков, комментируя ситуацию с ФАН.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT высказал мнение, что подобные ситуации объясняются желанием модераторов видеохостинга «избежать острых тем».

«Это же частная компания, она что хочет, то и делает. Официально это никто не признаёт, но фактически цензура есть. Либо это цензура конкретного модератора, либо политика компании. В том или ином виде цензура всё равно себя проявляет», — указал он.

Российский предприниматель и IT-эксперт, генеральный директор компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов в беседе с RT напомнил, что YouTube — американская компания, которая работает в американской юрисдикции.

«YouTube всегда будет делать так, как ему приказывает правительство США. У них, как правило, под всё подложены бумажки о санкциях, принятых конгрессом, и т.д. То же самое будет делать Facebook и любой интернет-гигант, который у нас здесь работает, но при этом является американской компанией», — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что на Западе существует довольно жёсткая цензура, которую они всячески маскируют. «Либо внутренними правилами корпораций типа YouTube, либо называют это борьбой с фейками. «Фейк» у них — просто эвфемизм для нежелательной новости», — заключил он.