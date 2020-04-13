Роскомнадзор требует объяснить удаление обращения Путина с YouTube

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Роскомнадзор требует от компании Google объяснить, почему обращение президента России Владимира Путина к россиянам было удалено с платформы YouTube.
Роскомнадзор требует объяснить удаление обращения Путина с YouTube
  • globallookpress.com

«Руководству Google направлен запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

В запросе Роскомнадзора указано, что данное действие нарушает положение российской Конституции о запрете цензуры.

2 апреля Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом.

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