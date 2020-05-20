Руководитель News-Front призвал отреагировать на удаление YouTube канала агентства

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RT
Руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик призвал отреагировать на удаление YouTube канала агентства.
Руководитель News-Front призвал отреагировать на удаление YouTube канала агентства
  • Reuters

«Сегодня без предъявления претензий YouTube удалил канал News-Front, существовавший 5,5 года, имевший более 450 тыс. подписчиков и около 0,5 млрд просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества», — написал Кнырик в Telegram-канале.

Он отметил, что также были удалены каналы Anna News и Крым24.

Кнырик добавил, что ситуация с удалением каналов должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора.

Ранее в компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.

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