Руководитель News-Front призвал отреагировать на удаление YouTube канала агентства

Руководитель информационного агентства News-Front Константин Кнырик призвал отреагировать на удаление YouTube канала агентства.

«Сегодня без предъявления претензий YouTube удалил канал News-Front, существовавший 5,5 года, имевший более 450 тыс. подписчиков и около 0,5 млрд просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества», — написал Кнырик в Telegram-канале.

Он отметил, что также были удалены каналы Anna News и Крым24.

Кнырик добавил, что ситуация с удалением каналов должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора.

Ранее в компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.