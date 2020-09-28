МИД призвал Twitter отказаться от дискриминации российских СМИ

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Москва призывает соцсеть Twitter отказаться от применения инструментов недобросовестной конкуренции в отношении российских СМИ и попыток вытеснить их из международного информационного пространства, говорится в заявлении МИД России.
МИД призвал Twitter отказаться от дискриминации российских СМИ
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Расцениваем принудительное снижение администрацией социальной сети Twitter позиции аккаунта агентства РИА Новости в поисковой выдаче как очередной акт цензуры и дискриминации в отношении российских СМИ, нарушающий основополагающие демократические принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Там отметили, что подобные действия соцсети являются частью политически мотивированной кампании для целенаправленного вытеснения российских СМИ из международного информационного пространства.

«Призываем администрацию Twitter пересмотреть политику, ограничивающую право аудитории на свободный доступ к информации, и отказаться от применения антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима с альтернативными медиаисточниками», — заключили в российском ведомстве.

В МИД России также призвали международное сообщество дать оценку подобным действиям американской компании.

28 сентября Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Таким образом, пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут её найти ни в России, ни в других странах.

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