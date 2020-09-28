Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости

Соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.

Как отмечается, пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, теперь не смогут её найти ни в России, ни в других странах.

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона считает неприемлемой дискриминацию RT и Sputnik в Европе.