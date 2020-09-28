Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости

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Соцсеть Twitter удалила из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости.
Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости
  • © REUTERS/Mike Blake

Как отмечается, пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, теперь не смогут её найти ни в России, ни в других странах.

«Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ, что прямо запрещено Конституцией России. На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — говорится в сообщении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона считает неприемлемой дискриминацию RT и Sputnik в Европе.

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