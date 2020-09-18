Лавров назвал неприемлемой дискриминацию RT и Sputnik в Европе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона считает неприемлемой дискриминацию RT и Sputnik в Европе.
Лавров назвал неприемлемой дискриминацию RT и Sputnik в Европе
  • РИА Новости

«Мы считаем неприемлемым, что и Sputnik, и RT, их корреспонденты дискриминируются открыто — и во Франции, и в том, что касается Sputnik в странах Прибалтики, — тоже хорошо известный факт», — заявил Лавров.

Он назвал прискорбным тот факт, что с 2017 года RT и Sputnik не имеют аккредитации в Елисейском дворце.

«Наши французские коллеги заявляют, что они не отменят своего решения, аккредитация не будет выдана потому, что RT и Sputnik, я цитирую, «это не средства СМИ, а инструмент пропаганды», — сказал Лавров. 

Он отметил абсурдность и нелепость подобного рода ярлыков. Лавров подчеркнул, что RT и Sputnik пользуются огромной популярностью во всё большем числе стран, у них растёт аудитория.

«Нам предъявляют аргумент, связанный с тем, что есть государственное финансирование, — оно есть у многих СМИ, которые считаются светочами демократии, имею в виду «Радио Свобода»* и BBC», — заявил министр.

По его словам, эти СМИ тоже опираются на государственное финансирование, но в отношении них почему-то не принимается никаких ограничительных мер, в том числе в интернете, «где сейчас откровенно вводится цензура».

Ранее Лавров заявил о нагнетании «токсичности» вокруг RT и Sputnik в ФРГ.

СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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