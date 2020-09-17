RT и Sputnik вышли в лидеры по активности в освещении ситуации с Навальным среди СМИ на немецком языке

Телеканал RT Deutsch и агентство Sputnik Germany в рамках освещения ситуации вокруг Алексея Навального, находящегося на лечении в берлинской клинике «Шарите», занимают второе и третье места по активности среди немецкоязычных СМИ. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта EU vs Disinfo, который занимается борьбой с «российской дезинформацией».

«Принадлежащие Кремлю RT Deutsch, а также Sputnik Germany были вторым и третьим по активности СМИ на немецком языке по делу Навального, уступая только Spiegel», — говорится на сайте проекта.

Там отметили, что и RT, и Sputnik также вошли в топ-15 самых популярных СМИ по распространению в социальных сетях.

«Статьи RT Deutsch были вторыми по популярности статьями в немецких социальных сетях. Если бы не Spiegel, принадлежащие Кремлю издания доминировали бы в немецком цифровом информационном пространстве как по количеству опубликованных статей, так и по полученным социальным взаимодействиям», — отмечается в исследовании.

В опубликованном в июле докладе МВД ФРГ о работе контрразведки говорилось, что RT Deutsch и Sputnik играют центральную роль в пророссийском «влиянии» в Германии.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, российские СМИ в ФРГ осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с германским законодательством и высокими журналистскими стандартами.

EU vs Disinfo — проект, направленный на разоблачение недостоверных сведений, которые якобы распространяет Россия.

Он входит в оперативную рабочую группу по стратегическим коммуникациям при Европейской службе внешнеполитических связей. Его основная цель — «повышать осведомлённость и углублять представления общественности о кремлёвских операциях по дезинформации».