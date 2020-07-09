В ФРГ заявили о ключевой роли RT и Sputnik в попытках России «влиять» на общественное мнение

Телеканал RT Deutsch и новостное агентство Sputnik играют центральную роль в пророссийском «влиянии» в Германии. Такие выводы содержатся в докладе МВД ФРГ о работе контрразведки (BfV, Федеральное ведомство по защите Конституции) в 2019 году.

Там отмечается, что вместе «со шпионской деятельностью» Россия предпринимает попытки «повлиять на политическое и общественное мнение в Германии» в интересах Москвы.

«Российские службы — при этом не обязательно разведывательные структуры — с помощью пропаганды и других мер воздействия пытаются оказать влияние, а именно дезинформировать различные целевые группы», — говорится в документе.

В нём указывается, что они «стремятся повлиять на население Германии в пользу России».

«Особое значение имеют находящиеся в Германии, но управляемые российским государством СМИ. При этом центральную роль играют интернет-канал RT Deutsch, а также новостное агентство Sputnik», — говорится в документе.

Выпущенный в ФРГ в прошлом году доклад также содержал утверждения, что Россия пытается влиять на общественное мнение в Германии, а главными инструментами воздействия являются RT Deutsch и агентство Sputnik.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя выводы из доклада, заявил, что в Германии существуют силы, которые нагнетают атмосферу вражды и «токсичности» вокруг российских СМИ.

Он отметил, что российские СМИ в ФРГ осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с германским законодательством и высокими журналистскими стандартами.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг RT и Sputnik, как дискриминацию.