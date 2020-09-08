Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введённых ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTbe.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации», — говорится в заявлении.

Ранее мировой суд в Москве принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого контента.

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.