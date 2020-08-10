Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

Мировой суд в Москве принял решение оштрафовать на 1,5 млн рублей компанию Google за некачественную фильтрацию в поисковой системе запрещённого контента.

Об этом в информирует ТАСС со ссылкой на суд.

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.

В июле Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании Google за недостаточные меры по исключению запрещённого контента из результатов поисковых запросов.

В сентябре 2019 года компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.