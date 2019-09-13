Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещённую информацию

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Компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещённую информацию
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Роскомнадзора.

Как отмечается, специалисты ведомства ранее обнаружили, что поисковая система производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи.

«Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске», — говорится в сообщении.

По закону «операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещённой информацией», отметили в РКН.

«Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц», — подчёркивается в заявлении.

В середине июля Роскомнадзор оштрафовал на 700 тыс. рублей Google за отказ фильтровать поисковую выдачу. 

Подробнее — в материале RT.

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