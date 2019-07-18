Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за нарушение закона

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Роскомнадзор оштрафовал на 700 тыс. рублей компанию Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за нарушение закона
  • Reuters

Как отмечается на сайте ведомства, «Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещённой информации сохраняются в поиске».

В феврале Google уплатил штраф в размере 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых в России сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.

Ранее Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС, в частности, за злоупотребление доминированием на рынке и наложение ограничительных условий в контрактах со сторонними веб-сайтами.

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