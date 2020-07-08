Литва запретила трансляцию RT в стране
- РИА Новости
«С учётом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT», — цитирует LRT представителя комиссии Мантаса Мартишюса.
По его словам, решение принято из-за санкций в отношении Дмитрия Киселёва, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.
Ранее в МИД Литвы заявили, что подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению будет рекомендовано запретить трансляцию телеканалов группы RT.
30 июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии. Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.
Международная федерация журналистов (IFJ) призвала отменить это решение.
Кроме того, МИД Эстонии сообщал, что одобряет запрет Латвии. По заявлению ведомства, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций»
Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.