Литва запретила трансляцию RT в стране

Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение запретить в Литве трансляцию телеканала RT.

«С учётом информации Министерства иностранных дел Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение остановить ретрансляцию на территории Литовской Республики пяти программ RT», — цитирует LRT представителя комиссии Мантаса Мартишюса.

По его словам, решение принято из-за санкций в отношении Дмитрия Киселёва, а не по причине нарушений, поэтому представители RT не участвовали в заседании.

Ранее в МИД Литвы заявили, что подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению будет рекомендовано запретить трансляцию телеканалов группы RT.

30 июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии. Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.

Международная федерация журналистов (IFJ) призвала отменить это решение.

Кроме того, МИД Эстонии сообщал, что одобряет запрет Латвии. По заявлению ведомства, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций»

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.