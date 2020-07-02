Симоньян о возможном запрете RT в Литве: ждём, когда к акции присоединится Эстония

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что Литва вслед за Латвией может запретить ретрансляцию телеканалов RT.

«Вслед за Латвией о запрете RT задумалась Литва. Ждём, когда к акции по защите своего арабо- и испаноязычного населения от RT присоединится Эстония», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее, как сообщал Sputnik Литва, председатель Литовской комиссии по радио и телевидению (LRTK) Мантас Мартишюс сказал, что комиссия готова принять решение о прекращении вещания каналов в соответствии с санкциями ЕС, если будет получено заключение от Министерства иностранных дел.

2 июля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению, которая контролирует деятельность радио- и телевещателей в стране, будет рекомендовано запретить трансляцию российских телеканалов группы RT.

«Мы направим комиссии рекомендацию такого рода, так как полностью контролирующий эту структуру генеральный директор RT Дмитрий Киселёв находится под санкциями, поэтому и к тем каналам, которыми он руководит, тоже должны применяться санкции», — цитирует ТАСС министра.

30 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает на RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.