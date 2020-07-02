Симоньян о возможном запрете RT в Литве: ждём, когда к акции присоединится Эстония

Короткая ссылка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что Литва вслед за Латвией может запретить ретрансляцию телеканалов RT.
Симоньян о возможном запрете RT в Литве: ждём, когда к акции присоединится Эстония
  • РИА Новости

«Вслед за Латвией о запрете RT задумалась Литва. Ждём, когда к акции по защите своего арабо- и испаноязычного населения от RT присоединится Эстония», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее, как сообщал Sputnik Литва, председатель Литовской комиссии по радио и телевидению (LRTK) Мантас Мартишюс сказал, что комиссия готова принять решение о прекращении вещания каналов в соответствии с санкциями ЕС, если будет получено заключение от Министерства иностранных дел.

2 июля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению, которая контролирует деятельность радио- и телевещателей в стране, будет рекомендовано запретить трансляцию российских телеканалов группы RT.

«Мы направим комиссии рекомендацию такого рода, так как полностью контролирующий эту структуру генеральный директор RT Дмитрий Киселёв находится под санкциями, поэтому и к тем каналам, которыми он руководит, тоже должны применяться санкции», — цитирует ТАСС министра.

30 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает на RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить