В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Об этом говорится в заявлении генсека федерации Энтони Белланже, поступившем в распоряжение RT.

«Запрет вещания каналов RT в Латвии, введённый её Национальным советом по электронным СМИ на основании того, что владелец RT Дмитрий Киселёв находится под санкциями ЕС, нарушает свободу прессы, право граждан на плюрализм СМИ и является явным актом цензуры. Мы требуем немедленной отмены решения Совета», — заявил он.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.

Решение Латвии прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации.

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.