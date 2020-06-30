В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Короткая ссылка
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT. Об этом говорится в заявлении генсека федерации Энтони Белланже, поступившем в распоряжение RT.
В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
  • РИА Новости

«Запрет вещания каналов RT в Латвии, введённый её Национальным советом по электронным СМИ на основании того, что владелец RT Дмитрий Киселёв находится под санкциями ЕС, нарушает свободу прессы, право граждан на плюрализм СМИ и является явным актом цензуры. Мы требуем немедленной отмены решения Совета», — заявил он.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT

Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.

Решение Латвии прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить