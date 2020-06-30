В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
- РИА Новости
«Запрет вещания каналов RT в Латвии, введённый её Национальным советом по электронным СМИ на основании того, что владелец RT Дмитрий Киселёв находится под санкциями ЕС, нарушает свободу прессы, право граждан на плюрализм СМИ и является явным актом цензуры. Мы требуем немедленной отмены решения Совета», — заявил он.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
Под запрет попали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.
Решение Латвии прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации.
Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.