В Госдуме осудили запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение латвийских властей запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

Водолацкий отметил, что подобный запрет на вещание RT является дискриминационным по отношению к русскоязычному населению, проживающему на территории Латвии.

«Запрещать эти каналы означает идти против желания людей, которые находятся на территории этих стран. Любой такой запрет носит дискриминационный характер, он направлен только лишь на то, чтобы те русофобские каналы, которые поддерживаются правящими элитами Латвии, несли негатив... Когда наши каналы рассказывают настоящую правду, настоящую историю, то это всё распадается как карточный домик», — добавил парламентарий.

По мнению депутата, в данном случае власти Латвии «пошли по самому простому пути».

«Вместо того чтобы искать конструктив в диалоге с соседями, они пошли по самому простому пути: запретить и не показывать, чтобы никто не видел и не слышал правды», — заявил Водолацкий.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.