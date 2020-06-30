В Совфеде прокомментировали запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение латвийских властей запретить вещание семи телеканалов группы RT на территории страны.
В Совфеде прокомментировали запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
  • Reuters

«Это решение очень хорошо характеризует Латвию, которая много говорит о свободе слова, о демократии и приверженности демократическим принципам... Следует признать, что очень многим общепризнанным ценностям она не следует», — заявил сенатор.

По его мнению, подобные решения демонстрируют противоречие публичных заявлений латвийских властей и их решений.

«Вот ещё один показатель истинного лица властей Латвии», — добавил Цеков.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.

Речь идёт о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

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