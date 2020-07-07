В МИД Эстонии прокомментировали вопрос запрета вещания каналов RT

В МИД Эстонии прокомментировали порталу Delfi решение властей Латвии ввести запрет на вещание семи каналов RT на территории республики.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, в частности, заявил, что «одобряет действия Латвии».

По его словам, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций».

Представитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп не исключила возможности введения подобного шага со стороны Таллина.

«Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам. Компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является Бюро данных об отмывании денег (RAB). Бюро анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнёрами информацию и формирует на основании этого свою позицию», — пояснила она.

В то же время советник Департамента технического надзора (TTJA) Пеэтер Соокрус отметил, что для установления ограничений в отношении российского телеканала должно быть выдано соответствующее предписание Бюро данных об отмывании денег на основе доказательств «экономической связи определённого санкционного лица с телеканалом».

Глава RAB Мадис Рейманд заявил, что позиция бюро будет сформулирована после оценки переданных Латвией данных.

30 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT согласно установленным Советом ЕС санкциям.

2 июля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению будет рекомендовано запретить трансляцию российских телеканалов группы RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет вещания RT в Латвии зачисткой информационного пространства из-за страха перед любым «контентом российского происхождения».

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.