В МИД Эстонии прокомментировали вопрос запрета вещания каналов RT
- РИА Новости
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, в частности, заявил, что «одобряет действия Латвии».
По его словам, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций».
Представитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Кайри Саар-Исоп не исключила возможности введения подобного шага со стороны Таллина.
«Эстония и Латвия тесно общаются по упомянутым вопросам. Компетентным органом по применению финансовых санкций в Эстонии является Бюро данных об отмывании денег (RAB). Бюро анализирует возможные меры, оценивает передаваемую латвийскими партнёрами информацию и формирует на основании этого свою позицию», — пояснила она.
В то же время советник Департамента технического надзора (TTJA) Пеэтер Соокрус отметил, что для установления ограничений в отношении российского телеканала должно быть выдано соответствующее предписание Бюро данных об отмывании денег на основе доказательств «экономической связи определённого санкционного лица с телеканалом».
Глава RAB Мадис Рейманд заявил, что позиция бюро будет сформулирована после оценки переданных Латвией данных.
30 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT согласно установленным Советом ЕС санкциям.
2 июля глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что подведомственной парламенту комиссии по радио и телевидению будет рекомендовано запретить трансляцию российских телеканалов группы RT.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет вещания RT в Латвии зачисткой информационного пространства из-за страха перед любым «контентом российского происхождения».
Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.