Захарова прокомментировала запрет вещания семи каналов RT в Латвии

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В Латвии наблюдается зачистка информационного пространства и страх перед любым «контентом российского происхождения». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение властей Латвии ввести запрет на вещание семи каналов RT.

«Такой шаг Рига попыталась обосновать применением так называемого инструмента персональных санкций Евросоюза в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва», — напомнила она.

Она выразила надежду, что «эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетентности ответственных органов власти, которые не сумели разобраться в том, что Дмитрий Киселёв никак не связан и никогда не был связан с тем, о чём было Ригой сейчас заявлено».

«Хотела бы пояснить нашим латвийским коллегам, что данная структура носит юридический статус автономной некоммерческой организации и руководит ею госпожа Симоньян», — подчеркнула дипломат.

Она выразила сожаление, что это «далеко не первый случай необоснованного лишения российского СМИ возможности свободно распространять информацию в Латвии».

«Мы наблюдаем тотальную одержимость латвийских властей зачисткой своего информационного пространства… Боятся там любого контента российского происхождения», — добавила она.

Как отметила Захарова, Россия вновь призывает профильные международные структуры подвергнуть решение Риги тщательной юридической экспертизе на предмет соответствия политическим и правовым обязательствам Латвии по обеспечению свободы слова и выражения мнений, а также свободного доступа к информации.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT

Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.

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