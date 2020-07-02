Захарова прокомментировала запрет вещания семи каналов RT в Латвии
«Такой шаг Рига попыталась обосновать применением так называемого инструмента персональных санкций Евросоюза в отношении генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва», — напомнила она.
Она выразила надежду, что «эти возмутительные и неправомочные действия латвийская сторона предприняла лишь по причине некомпетентности ответственных органов власти, которые не сумели разобраться в том, что Дмитрий Киселёв никак не связан и никогда не был связан с тем, о чём было Ригой сейчас заявлено».
«Хотела бы пояснить нашим латвийским коллегам, что данная структура носит юридический статус автономной некоммерческой организации и руководит ею госпожа Симоньян», — подчеркнула дипломат.
Она выразила сожаление, что это «далеко не первый случай необоснованного лишения российского СМИ возможности свободно распространять информацию в Латвии».
«Мы наблюдаем тотальную одержимость латвийских властей зачисткой своего информационного пространства… Боятся там любого контента российского происхождения», — добавила она.
Как отметила Захарова, Россия вновь призывает профильные международные структуры подвергнуть решение Риги тщательной юридической экспертизе на предмет соответствия политическим и правовым обязательствам Латвии по обеспечению свободы слова и выражения мнений, а также свободного доступа к информации.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
Под запрет подпали телеканалы RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
Решение о запрете вещания было принято согласно установленным Советом ЕС санкциям.
Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.