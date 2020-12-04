Косачёв осудил действия против журналистов Baltnews и Sputnik Латвия

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Полина Полетаева
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT осудил действия властей Латвии по отношению к журналистам, которых ранее обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза.
Косачёв осудил действия против журналистов Baltnews и Sputnik Латвия
  • РИА Новости

Граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня».

«Вне всякого сомнения, Латвия — это страна, которая не приветствует плюрализма мнений, не готова допустить свободы слова и свободы мнений. И это проявлялось в бесчисленном количестве примеров. Нынешний, увы, лишь ещё один крайне прискорбный эпизод в этой последовательной линии латвийских властей», — считает сенатор.

Он отметил, что происходящее является «политическим беспределом».

«По сути происходящего это совершенно точно и правовой нигилизм, и политический беспредел... Я надеюсь, что наши коллеги-дипломаты будут эту тему самым оперативным, громким и решительным образом продвигать на всех релевантных международных площадках и в ОБСЕ, и в Совете Европы. Ну а мы, разумеется, будем заниматься аналогичной работой на площадке парламентских структур», — добавил Косачёв.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

Как сообщил Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов прошли обыски и взята подписка о невыезде.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

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