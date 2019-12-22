«Ситуация действительно беспрецедентная»: почему в ОБСЕ обратили внимание на проблему свободы СМИ в Эстонии

В ОБСЕ выразили беспокойство ситуацией, сложившейся вокруг агентства Sputnik в Эстонии. Представитель международной организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Таллин «воздержаться от введения ненужных ограничений». Ранее власти страны разослали сотрудникам Sputnik Эстония письма с требованием уволиться до 1 января 2020 года. В противном случае журналистам грозит уголовное преследование. Таллин объясняет эти шаги санкциями ЕС. Действиями Эстонии возмутились и в Международной федерации журналистов. Между тем эксперты отмечают, что доводы Таллина выглядят неубедительно и больше похожи на попытку прикрыть желание избавиться от российского СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Таллин прекратить оказывать давление на журналистов эстонского бюро агентства Sputnik (основанным МИА «Россия сегодня»).

I wrote to #Estonia authorities about measures targeting journalists of Sputnik Estonia following individual sanctions against Mr Kiselev. I encourage authorities to refrain from unnecessary limitations on the work of foreign media which can affect the free flow of information. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 21 декабря 2019 г.

«Я направил письменное обращение властям Эстонии по поводу мер в отношении эстонского подразделения агентства Sputnik, последовавших за персональными санкциями против г-на Киселёва. Призываю власти воздержаться от введения ненужных ограничений на работу зарубежных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации», — написал Дезир в своём Twitter.

Напомним, ранее сотрудники Sputnik Эстония получили отдепартамента полиции и пограничной охраны страны письма с требованием расторгнуть трудовые отношения с головной организацией — МИА «Россия сегодня» — до 1 января 2020 года. В противном случае против них угрожали возбудить уголовные дела.

При этом отмечалось, что такие меры обусловлены санкциями, введёнными ЕС весной 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине, хотя МИА «Россия сегодня» не фигурирует в санкционных списках.

Позднее глава эстонского бюро данных об отмывании денег департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд заявил, что действия силовиков якобы законны и связаны с персональными санкциями, введёнными против директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. По словам чиновника, ограничительные меры подразумевают также запрет на сотрудничество с попавшими под них лицами.

«Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги», — подчеркнул Рейманд, добавив, что эстонское законодательство предусматривает уголовное наказание за нарушение санкционного режима.

РИА Новости

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Между тем эксперты отмечают, что уголовное преследование журналистов за их профессиональную деятельность противоречит международным нормам.

«Санкции против журналистов в принципе не могут быть применены, поскольку они противоречат целому ряду международных соглашений. Скорее всего, эстонская власть использует эти формулировки, чтобы как-то объяснить сложившуюся ситуацию. К сожалению, сегодня во многих странах мира складывается ситуация, когда журналисты подвергаются преследованиям из-за своей позиции, которая отличается от официальной политики властей», — отметил в беседе с RT преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

Аналогичного мнения придерживаются и в Международной федерации журналистов (МФЖ).

«Хотя рестрикции могут предполагать некоторые виды ограничений в отношении людей, включённых в санкционные списки, ни в одном из этих перечней не говорится о том, что человека можно подвергать уголовному преследованию за сотрудничество с определёнными СМИ», — пояснил вице-президент организации Тимур Шафир в интервью RT.

Ещё осенью эстонские филиалы международных банковских групп заморозили движение средств на счетах Sputnik Эстония, в том числе начисление зарплат. Из-за этого владельцы помещения, которые арендует в Таллине редакция издания, расторгли договор аренды офиса.

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Травля Sputnik Эстония принимает и другие формы. Как рассказала руководитель редакции Елена Черышева, сейчас многие эстонские политики просто боятся давать комментарии российскому агентству.

«Министру образования и науки на большом сроке беременности пришлось извиняться перед однопартийцами за комментарий нашему журналисту», — отметила Черышева, назвав происходящее откровенным политическим заказом.

Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония во время ежегодной пресс-конференции, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва будет делать всё для поддержки Sputnik в его работе за рубежом. Говоря о ситуации в Эстонии, глава государства отметил, что его удивляют такие действия со стороны руководства европейской страны по отношению к СМИ.

kremlin.ru

«Нас всё время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые СМИ, а сами делают всё то же самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм», — заметил Путин.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» действия официального Таллина назвали вопиющим произволом и заявили о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному случаю наступления на свободу слова.

Кроме того, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав её не допустить ареста журналистов.

Напомним, Эстония — единственная из балтийских республик, на территории которой работает полноценная редакция Sputnik. Там трудятся 35 человек, большинство из которых имеют эстонское гражданство.

«Аргументация притянута за уши»

Следует отметить, что действия эстонских властей вызвали недоумение не только в России, но и в самой Эстонии. По мнению эстонского депутата Европарламента Яны Тоом, таким образом руководство прибалтийской республики переносит своё негативное отношение к России на журналистов.

«Я читала эти письма. Аргументация в них притянута за уши», — отметила Тоом в интервью РИА Новости.

Депутат добавила, что не понимает, почему возникла такая ситуация, поскольку никаких видимых поводов для подобных действий у властей Эстонии не было.

«Sputnik работает несколько лет. На них не подавали в суд в Эстонии, на них не подавали жалобу в Совет по прессе. Их никогда не ловили на том, что они сделали что-то плохо и неправильно. Это просто перенос отношения к России на Sputnik. Я думаю, что дело в этом», — уверена Тоом.

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Возмутился действиями Таллина и бывший премьер-министр республики, экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар, назвав поступок властей неправильным.

«СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся. Центристская партия всегда стояла за свободу прессы. Это касается и России, так же, как и других стран. Мы не можем молчать о таких вещах», — написал в Facebook Сависаар.

Как отметил Тимур Шафир в беседе с RT, ситуация выглядит ещё более вопиющей, если учесть, что угроза уголовного преследования озвучена властями Эстонии в адрес собственных граждан.

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«При этом нужно отметить, что в балтийских странах Sputnik Эстония — это единственное русскоязычное СМИ», — добавил Шафир.

В ООН пока ограничились заявлением о том, что организация пытается разобраться в ситуации с угрозами в адрес Sputnik Эстония.

Сергей Маргулис сомневается в том, что официальный Таллин как-то откликнется на призывы ОБСЕ и других международных структур.

«Возможно, последует какая-то реакция, но кардинально она не повлияет на позицию Эстонии. Пока что международные организации могут дать Таллину разве что рекомендации», — полагает эксперт.

По словам Тимура Шафира, если власти реализуют свои угрозы, это станет серьёзным поводом для судебных исков со стороны сотрудников Sputnik Эстония.