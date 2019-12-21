Представитель ОБСЕ по СМИ призвал Эстонию воздержаться от давления на Sputnik

Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти воздержаться от ненужных ограничений в отношении сотрудников Sputnik в Эстонии.

«Я написал властям Эстонии в связи с мерами, принятыми в отношении журналистов Sputnik Эстония после введения индивидуальных санкций против господина Киселёва. Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ, так как это может негативно повлиять на свободный поток информации», — говорится в его сообщении.

Ранее российская сторона обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам СМИ по поводу поступивших угроз в адрес сотрудников издания Sputnik в Эстонии.

Вместе с этим главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов издания Sputnik.

Российский лидер Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию «удивительным цинизмом» властей прибалтийской страны.

18 декабря стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня».