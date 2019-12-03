В Госдуме оценили призыв президента Литвы признать Россию угрозой

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Кирилл Горшенин
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT призыв президента Литвы Гитанаса Науседы к странам НАТО рассматривать Россию как угрозу мировому порядку.
В Госдуме оценили призыв президента Литвы признать Россию угрозой
  • © duma.gov.ru

Водолацкий связал данный призыв латвийского лидера с недавним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в состоянии «смерти мозга». 

«Это заявление было высказано после того, как президент Франции Макрон рассказал о том, что НАТО сегодня не отвечает тем требованиям, которые хотели бы видеть многие страны Евросоюза и мозг НАТО уже себя изжил, атрофировался. Поэтому и Трамп, и его сателлиты... переводя внутренний конфликт НАТО, обозначают внешнюю угрозу: не нужно слушать Макрона и других лидеров ЕС, а нужно сосредоточиться на России», — заявил парламентарий.

По его словам, неуместно говорить о российской угрозе, так как внешняя система безопасности России носит оборонительный характер.

«Мы заявляли о том, что НАТО продвигается к границам России и нам необходимо создавать мощную систему безопасности своего государства. У нас вооружённые силы, новое тактическое вооружение — это оборонительное вооружение... Никакой угрозы быть не может. Страны Прибалтики, так же как и Украина и Польша, нагнетают обстановку вокруг России, чтобы ЕС не снял санкции с России, а Трамп не заключил братские отношения с Россией», — добавил депутат.

Ранее Науседа на встрече лидеров стран НАТО в Лондоне заявил, что «очень важно назвать Россию угрозой».

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