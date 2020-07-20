Ассоциация международного вещания обеспокоена запретом RT в Латвии и Литве

Ассоциация международного вещания (AIB) выразила обеспокоенность запретом трансляции каналов RT в Латвии и Литве. Руководитель AIB Саймон Спэнсвик направил письма медиарегуляторам двух стран, а также послам в Великобритании, где находится главный офис AIB.

«Похоже, меры были приняты на основе неверной информации и без соблюдения стандартных нормативных процедур», — говорится в посланиях.

Как отмечается, действия Вильнюса и Риги противоречат обязательствам, которые они взяли на себя, присоединившись к Глобальной коалиции по свободе СМИ.

AIB выразила надежду, что решение будет пересмотрено.

В конце июня трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии, из-за того что каналы «находятся под контролем» Дмитрия Киселёва.

Позднее Литовская комиссия по радио и телевидению также запретила в стране трансляцию RT, ссылаясь на санкции в отношении Киселёва.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такое объяснение фантасмагорической тупостью.

«Дмитрий Киселёв не возглавляет RT, не имеет отношения к RT. Дмитрий Киселёв возглавляет МИА «Россия сегодня». Они, наверное, в Google просто забили «Россия сегодня», и им перевело Russia Today. Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу», — прокомментировала она.

Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) осудила действия Латвии и Литвы в отношении RT. МИД России сообщил о проработке ответных мер на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике.