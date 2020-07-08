Симоньян назвала фантасмагорической тупостью запрет RT в Литве

Короткая ссылка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 24» назвала запрет вещания RT в Литве фантасмагорической тупостью.
Симоньян назвала фантасмагорической тупостью запрет RT в Литве
  • © RT

«Дмитрий Киселёв не возглавляет Russia Today, не имеет отношения к Russia Today. Дмитрий Киселёв возглавляет МИА «Россия сегодня». Они, наверное, в Google просто забили «Россия сегодня», и им перевело «Russia Today». Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу. Russia Today возглавляю я уже 15 лет, с момента его образования», — сказала она.

Ранее литовская комиссия по радио и телевидению запретила в Литве трансляцию телеканала RT. Решение было принято из-за санкций в отношении Дмитрия Киселёва. 

Перед этим трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии по причине того, что каналы «находятся под контролем» Дмитрия Киселёва.

Международная федерация журналистов (IFJ) призвала отменить это решение.

Кроме того, МИД Эстонии сообщал, что одобряет запрет Латвии. По заявлению ведомства, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций».

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить