Симоньян назвала фантасмагорической тупостью запрет RT в Литве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 24» назвала запрет вещания RT в Литве фантасмагорической тупостью.

«Дмитрий Киселёв не возглавляет Russia Today, не имеет отношения к Russia Today. Дмитрий Киселёв возглавляет МИА «Россия сегодня». Они, наверное, в Google просто забили «Россия сегодня», и им перевело «Russia Today». Ничем другим эту фантасмагорическую тупость я объяснить не могу. Russia Today возглавляю я уже 15 лет, с момента его образования», — сказала она.

Ранее литовская комиссия по радио и телевидению запретила в Литве трансляцию телеканала RT. Решение было принято из-за санкций в отношении Дмитрия Киселёва.

Перед этим трансляцию семи каналов группы RT запретили в Латвии по причине того, что каналы «находятся под контролем» Дмитрия Киселёва.

Международная федерация журналистов (IFJ) призвала отменить это решение.

Кроме того, МИД Эстонии сообщал, что одобряет запрет Латвии. По заявлению ведомства, в Эстонии проанализируют эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций».

Дмитрий Киселёв, который находится под санкциями ЕС, не работает в RT, он является гендиректором другого СМИ — МИА «Россия сегодня». Компании являются двумя отдельными юридическими лицами.