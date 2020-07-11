«Репортёры без границ» оценили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
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«Хотя это законно защищать и продвигать независимые и надёжные новостные репортажи, RSF видит эти закрытия как злоупотребление санкционной политикой ЕС», — говорится в сообщении организации.
В RSF отмечают, что вместо запрета любая страна может потребовать от СМИ гарантии редакционной независимости.
Также в заявлении упоминают установление одинаковых требований для всех СМИ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с RT в странах Прибалтики.
8 июля стало известно, что Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение запретить в Литве трансляцию телеканала RT.