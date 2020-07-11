«Репортёры без границ» оценили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве

Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) назвала действия Латвии и Литвы в отношении RT и Sputnik злоупотреблением санкционной политикой Евросоюза.

«Хотя это законно защищать и продвигать независимые и надёжные новостные репортажи, RSF видит эти закрытия как злоупотребление санкционной политикой ЕС», — говорится в сообщении организации.

В RSF отмечают, что вместо запрета любая страна может потребовать от СМИ гарантии редакционной независимости.

Также в заявлении упоминают установление одинаковых требований для всех СМИ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с RT в странах Прибалтики.

8 июля стало известно, что Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение запретить в Литве трансляцию телеканала RT.