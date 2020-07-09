Захарова заявила об «атаке руководства Латвии, Литвы и Эстонии» на RT

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с RT в странах Прибалтики.

«Продолжаем фиксировать циничное нарушение международных обязательств в области обеспечения свободы СМИ в странах Прибалтики, где всё хуже скрывают свою одержимость русофобией и намерением любыми способами избавиться от российского информационного присутствия в своём медиапространстве. Имеем в виду атаку руководства Латвии, Литвы и Эстонии на телеканалы медиагруппы RT. Очевиден скоординированный характер этой атаки», — сказала она в ходе брифинга.

По её словам, вызывает недоумение тот факт, что никто из чиновников Евросоюза до сих пор не прокомментировал грубое попрание свободы слова и борьбу с инакомыслием в Прибалтике.

«Считаем, что именно недопустимое молчание Брюсселя по всем многочисленным эпизодам дискриминации отечественных СМИ в странах Прибалтики развязало руководству последних руки до такой степени, что теперь они даже не утруждают себя поиском сколько-либо правдоподобных объяснений своих шагов, мер в отношении российского медиахолдинга», — отметила Захарова.

Она выразила надежду на то, что профильные международные структуры и  правозащитное сообщество отреагируют на данные нарушения.

8 июля стало известно, что Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение запретить в Литве трансляцию телеканала RT.

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