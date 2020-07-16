МИД прорабатывает ответ на притеснение российских СМИ в Прибалтике

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МИД прорабатывает варианты ответных мер на ограничение работы российских СМИ в Прибалтике, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
МИД прорабатывает ответ на притеснение российских СМИ в Прибалтике
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Сейчас мы (я имею в виду Министерство иностранных дел России) изучаем соответствующие обращения и делаем это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что палата направит в МИД обращение по поводу реакции на действия властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении телеканалов RT и агентства Sputnik.

10 июля профильная комиссия СФ выпустила заявление, в котором предложила ввести санкции против властей стран Прибалтики из-за ситуации с RT и Sputnik.

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение запретить в Литве трансляцию RT.

30 июня трансляцию семи каналов группы запретили в Латвии. 

В МИД Эстонии пообещали проанализировать эффективность подобной меры в качестве «реализации финансовых санкций».

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