В Совфеде предложили ввести санкции против властей стран Прибалтики из-за RT и Sputnik

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В Совете Федерации предложили ввести санкции против властей стран Прибалтики из-за ситуации с RT и Sputnik.
В Совфеде предложили ввести санкции против властей стран Прибалтики из-за RT и Sputnik
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости.

«Временная комиссия Совета Федерации призывает Министерство иностранных дел РФ и другие органы исполнительной власти РФ в рамках своей компетенции изучить возможности введения ответных политических и других мер в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями», — говорится в заявлении комиссии.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас отметил, что его комитет поддержит данное заявление. По его словам, такие действия иностранных государств не должны оставаться без ответа.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с RT в странах Прибалтики.

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