Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с RT в странах Прибалтики.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что речь идёт о неправовых решениях, основанных на ложных доводах, как и в случае с запретом деятельности агентства Sputnik в Эстонии в начале 2020 года.

«Если вы посмотрите санкции Евросоюза против России, вы заметите, что ни в одной из них не содержатся запретительные меры по отношению к СМИ. Это принципиально важный момент», — отметил сенатор.

По его словам, санкции против СМИ — грубейшее нарушение принципов и норм, которым должны следовать страны ЕС как члены ОБСЕ и Совета Европы.

«Решения правительств Литвы и Латвии нарушают не только принципы ОБСЕ и Совета Европы, но и принципы самого Евросоюза», — сказал Пушков.

В своём обращении к представителю ОБСЕ по свободе слова Арлему Дезиру российский сенатор призвал дать принципиальную оценку действиям Литвы и Латвии.

8 июля стало известно, что Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение запретить в Литве трансляцию телеканала RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с RT в странах Прибалтики.