В Sputnik рассказали о ситуации с задержанием журналистов в Латвии

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В Sputnik рассказали о ситуации с задержанием и допросами журналистов в Латвии. Отмечается, что сотрудники Службы государственной безопасности Латвии, в частности, провели обыски и изъятие оргтехники.
В Sputnik рассказали о ситуации с задержанием журналистов в Латвии
  • РИА Новости

Уточняется, что задержанные шесть латвийских журналистов, в том числе бывший главный редактор Baltnews.lv Андрей Яковлев, были отпущены под подписку о невыезде и неразглашении.

Юристы агентства занимаются разрешением данной ситуации.

Ранее МИД России осудил действия властей Латвии по отношению к русскоязычным журналистам и расценил их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

Как сообщил Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов прошли обыски и взята подписка о невыезде.

Уточнялось, что граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня».

Ранее портал Baltnews также заявил о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook. Отмечалось, что администрация соцсети не назвала причину блокировки.

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