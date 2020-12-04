В Sputnik рассказали о ситуации с задержанием журналистов в Латвии
- РИА Новости
Уточняется, что задержанные шесть латвийских журналистов, в том числе бывший главный редактор Baltnews.lv Андрей Яковлев, были отпущены под подписку о невыезде и неразглашении.
Юристы агентства занимаются разрешением данной ситуации.
Ранее МИД России осудил действия властей Латвии по отношению к русскоязычным журналистам и расценил их как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.
3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.
Как сообщил Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов прошли обыски и взята подписка о невыезде.
Уточнялось, что граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за работы на агентство МИА «Россия сегодня».
Ранее портал Baltnews также заявил о блокировке своей страницы в социальной сети Facebook. Отмечалось, что администрация соцсети не назвала причину блокировки.