«Расправа над свободой слова»: как власти Украины заблокировали три ведущих телеканала страны

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие постановление Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда украинских СМИ и их владельца — депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В чёрный список вошли ведущие телеканалы, критиковавшие работу Зеленского и защищавшие права русскоязычных граждан: «112 Украина», ZIK и NewsOne. Своё решение глава государства объяснил борьбой с пропагандой «страны-агрессора». При этом остановку работы этих СМИ уже положительно оценили в посольстве США. Партия ОПЗЖ в ответ на блокировку телеканалов пригрозила Зеленскому запуском процедуры импичмента. Как полагают эксперты, цель запретительных мер — зачистка информационного и политического поля от инакомыслия.

Три крупных украинских телеканала — «112 Украина», ZIK и NewsOne — прекратили эфирное вещание после того, как президент Украины Владимир Зеленский указом №43/2021 ввёл в действие постановление Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против оппозиционного депутата Верховной рады Тараса Козака и ряда юридических лиц.

В чёрном списке оказался принадлежащий Козаку медиахолдинг «Новости», куда входят «112 Украина», ZIK и NewsOne. Сейчас прямой эфир и программы этих СМИ можно посмотреть только на видеохостинге YouTube.

Санкции будут действовать в течение пяти лет и предполагают блокировку активов Козака, в случае СМИ — аннулирование или приостановление лицензий, а также запрет на предоставление услуг по ретрансляции и использованию радиочастот.

«Насколько мы видим, нас уже отключили от эфира. У ZIK была цифровая лицензия и спутниковая, у NewsOne и «112 Украина» — только спутниковая. Мы продолжаем вещать на YouTube — интернет пока ещё не подконтролен этим идиотам и остаётся для нас пока единственной доступной площадкой», — прокомментировал ситуацию изданию «СТРАНА.ua» генеральный продюсер «112 Украина» Артём Марчевский.

Зеленский позднее объяснил своё решение в Twitter.

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая препятствует продвижению Украины на пути к европейской и евро-атлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал украинский президент.

В ответ на блокировку телеканалов партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), членом которой является Козак, пригрозила Зеленскому запуском процедуры импичмента.

«Сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала... Существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведём чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги... Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной», — заявил 3 февраля с трибуны Верховной рады сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович.

«Чрезвычайная ситуация»

Санкции против Козака и связанных с ним СМИ уже осудил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. На своей странице в Facebook он назвал действия СНБО и Зеленского нарушением свободы слова.

Томиленко пообещал сообщить об этой «чрезвычайной ситуации» Международной федерации журналистов, Европейской федерации журналистов, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Глава НСЖУ выразил надежду, что поведение Киева «шокирует международные институты».

«Лишение многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотне журналистов и медиапрофессионалов права на профессию — это наступление на свободу слова. Политическая принадлежность украинских собственников, зарегистрированных на Украине, не является преступлением», — подчеркнул Томиленко.

Студия телеканала NewsOne

Instagram

© newsone_tv

Сам Козак в комментарии изданию «СТРАНА.ua» назвал неправомерными ограничительные меры против него. Как напомнил депутат, закон Украины «О санкциях» говорит, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юрлицу, юрлицу, которое находится под контролем иностранного юрлица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».

«Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции. Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний», — заявил Козак.

Санкции против «112 Украина», ZIK и NewsOne он объяснил критикой политики киевских властей и освещением темы повышения тарифов на энергопотребление — ранее рост коммунальных платежей спровоцировал масштабные народные выступления в разных регионах Украины.

В ОПЗЖ также напомнили, что Козак является гражданином Украины, а принадлежащие ему телеканалы — украинскими организациями. В партии подчеркнули, что единственным законным основанием для прекращения вещания СМИ может быть судебное решение.

Также по теме «Самые животрепещущие проблемы не решаются»: смог ли Зеленский выполнить свои предвыборные обещания Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к гражданам страны, в котором рассказал о выполнении обещаний, данных...

«Представители политических сил Украины, гражданского общества и мыслящие граждане должны отдавать себе отчёт в том, что власть Зеленского твёрдо встала на путь узурпации власти, установления диктатуры, уничтожения оппозиции и расправы над свободой слова», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

С точки зрения оппозиционной политсилы, действия СНБО и Зеленского носят репрессивный характер, так как направлены на установление цензуры и выкорчёвывание критики из медиапространства.

Кроме того, в ОПЗЖ связали санкции центральных властей с возросшими симпатиями населения к партии. По данным социологических опросов, «Оппозиционная платформа» удерживает статус самой популярной политсилы Украины. При этом «Слуга народа» опустился в январском рейтинге на две строчки по сравнению с предыдущим опросом, расположившись на четвёртом месте.

«Зеленский лишает своих оппонентов из ОПЗЖ крупных медиаплощадок. Таким образом он рассчитывает поддержать свой рейтинг. Но подавляющее большинство граждан разочаровались в Зеленском, а в условиях информационной блокады ОПЗЖ рейтинг прибавится скорее у Порошенко», — отметил в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко.

Сам Пётр Порошенко поддержал санкции Зеленского против «112 Украина», ZIK и NewsOne. По его словам, ограничительные меры направлены «на защиту Украины». В то же время он раскритиковал президента за промедление в блокировке вещания телеканалов ОПЗЖ.

Борьба с «российским влиянием»

Телеканалы, принадлежащие Козаку, неоднократно сталкивались с претензиями властей и нападками со стороны украинских радикалов. Так, в июле 2019 года из-за инициативы по проведению телемоста Киев — Москва националисты обвинили журналистов NewsOne в «пропаганде российской точки зрения».

В свою очередь, Зеленский заявил о недопустимости монополизации телевизионного пространства «людьми с пророссийскими взглядами». Более того, на Украине было возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену в связи с планами журналистов провести телемост с российскими коллегами.

В июле того же года здание «112 Украина» было обстреляно неизвестными лицами из гранатомёта. Национальная полиция квалифицировала инцидент как террористический акт, однако виновные так и не были найдены.

Здание телеканала «112 Украина», обстрелянное из гранатомёта

РИА Новости

В августе 2020 года СБУ и прокуратура Украины попытались заблокировать активы «112 Украина», передав их в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Однако Шевченковский суд Киева не поддержал планы силовиков. Козак расценил действия властей как рейдерский захват со стороны Зеленского.

В октябре прошлого года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку «112 Украина», ZIK и NewsOne за демонстрацию кадров встречи председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным. Регулятор усмотрел в этом попытку сформировать положительное отношение к «главе страны-агрессора».

Также по теме «Разрыв с собственным прошлым»: почему на Украине выступают против вручения медалей к 75-летию Победы Проживающий на Украине ветеран Великой Отечественной войны Василий Волошко должен был получить памятную медаль «75 лет Победы в...

«Введённые против этих телеканалов санкции — это действительно вопиющее нарушение закона, превышение полномочий президента и СНБО. Они не имеют права так поступать с собственными гражданами и организациями», — заявил Александр Семченко.

Впрочем, как считает эксперт, действия украинских властей не найдут серьёзного осуждения со стороны западных государств. Он предполагает, что с большой вероятностью блокировку «112 Украина», ZIK и NewsOne поддерживает Вашингтон, указавший ранее Киеву на «союзников России», которые «сидят в Верховной раде».

Напомним, эти слова произнесла временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин на форуме коалиции «Реанимационный пакет реформ» «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», который прошёл в середине ноября прошлого года в Киеве. По мнению американского дипломата, «союзники» Москвы проецируют своё влияние «с помощью медиахолдингов и соцсетей».

Также причинами нападок украинских властей и радикалов на «112 Украина», ZIK и NewsOne эксперты назвали критическое отношение к госперевороту 2014 года, поддержку требований русскоязычных граждан, призывы к установлению прагматичных отношений с РФ и урегулированию конфликта в Донбассе в рамках «Минска-2».

«Зеленский, не стесняясь, зачищает информационное и политическое поле от влияния не столько ОПЗЖ, сколько в целом русскоязычной повестки дня, которая полностью противоречит политике киевских властей. Любые действия, направленные на поддержку русскоязычных, списываются на «токсичное российское влияние», — констатировал в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

По мнению эксперта, введёнными против телеканалов санкциями Зеленский показал себя политиком, готовым бороться с инакомыслием жёстче, чем Порошенко. При этом, как полагает Межуев, западные государства не станут заступаться за «112 Украина», ZIK и NewsOne, воспринимая их деятельность как инструмент влияния Москвы.

«Украина в какой-то степени следует примеру США, где наблюдается значительное ограничение политического плюрализма. То, что сделал Зеленский, не позволял себе ни один президент Украины. Например, в эпоху Януковича почти все СМИ его нещадно критиковали. Даже Порошенко не рискнул закрыть неугодные ему телеканалы», — подчеркнул Межуев.

Американская реакция не заставила себя долго ждать. Посольство Соединённых Штатов в Киеве положительно отреагировало на санкции против Козака и украинских телеканалов.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в беседе с RT отметил, что американские дипломаты в очередной раз продемонстрировали свою приверженность двойным стандартам.

«Главным критерием свободы слова для американцев является соответствие их национальным интересам. Там, где это невыгодно, США говорят о вредоносном вмешательстве в суверенное информационное пространство. Хотя эти телеканалы нельзя назвать ни российскими, ни пророссийскими, просто они популярны и их преимущественно смотрят жители востока Украины», — подчеркнул Фельдман.